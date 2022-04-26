«Бостон» четвертый раз подряд победил «Бруклин» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

ТАСС, 26 апреля. «Бостон» во вторник на выезде со счетом 116:112 победил «Бруклин» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, набравший 39 очков. У «Бостона» 29 очков набрал Джейсон Тейтум, его одноклубник Маркус Смарт сделал дабл-дабл (20 очков + 10 передач).

«Бостон» выиграл серию до четырех побед со счетом 4−0 и первым вышел во второй раунд плей-офф. Соперником команды станет победитель пары «Милуоки» — «Чикаго» (счет в серии — 3−1).