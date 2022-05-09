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9 мая, источник: Чемпионат.com

Владимир Гомельский назвал главных фаворитов плей-офф НБА

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о возможных итогах плей-офф НБА сезона-2021/2022.

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Источник: РИА "Новости"

«После третьих и четвёртых игр полуфинала взял и проиграл “Майами” две гостевых игры “Фили”, и стало 2:2. На востоке у меня пропал главный фаворит. Я всё думал, что это “Майами”, а теперь забрезжила надежда. Очень интересно: “Милуоки” ведёт 2:1, но “Бостон” неплохо играет. На востоке всё запутано. Не удивлюсь, если “Майами” победит на востоке и выйдет в финал: это будет по статистике. Мне очень нравится, как работает Споэльстра: спокойный, взвешенный, его команда знает, что делать. Думаю, на востоке — “Майами”.

На западе: чем больше будет восстанавливаться Клэй Томпсон, чем лучше будет играть Грин, тем больше вероятность, что всё на свете выиграет “Голден Стэйт”. У них лучшая организация игры. Я обожаю Криса Пола: считаю, что он 100 раз уже заслужил перстень. Но то, как сейчас играет его партнёр Букер, — так не получится обыграть “Голден Стэйт”.

“Мемфис” мне не нравится. Я считаю, Джа Морант — талантливый, но клоун. Играет на собственную статистику, а не на победу команды. Когда он забивает 40+ — “Мемфис” не всегда выигрывает. “Финикс” играет с “Далласом”: я являюсь антагонистом Луки Дончича, поэтому в этом полуфинале я за “Финикс”, — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.

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