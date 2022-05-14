«Голден Стэйт» вышел в полуфинал плей-офф НБА

Шестая встреча серии, прошедшая в Сан-Франциско, завершилась со счетом 110:96 (30:26, 23:25, 25:26, 32:19) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Клэй Томпсон, набравший 30 очков. Также дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин (14 очков и 16 подборов). У гостей 30 очков в активе Диллона Брукса.

В другом матче «Бостон Селтикс» обыграл «Милуоки Бакс» (108:95) и сравнял счет в серии — 3−3. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 46 очков. Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (44 очка и 20 подборов). Последний раз более 40 очков и 20 подборов в матче плей-офф НБА удалось набрать центровому «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакилу О’Нилу в сезоне-2000/01.