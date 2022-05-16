«Бостон» обыграл «Милуоки» и вышел в финал Восточной конференции НБА

Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 109:81.

Самым результативным в составе победителей стал Грант Уильямс, который записал в свой актив 27 очков. Джейсон Тейтум набрал 23 очка.

Самым результативным в составе «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 25 очков и 20 подборов.

Таким образом, счёт в серии стал 4−3, и «Бостон» вышел в финал Восточной конференции, где встретится с «Майами Хит», который в своём полуфинальном матче обыграл «Филадельфию Сиксерс». Отметим, «Милуоки» является действующим чемпионом НБА.