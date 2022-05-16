Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
КАМАЗ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Словакия
Канада
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Норвегия
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Фиорентина
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Франция
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Финляндия
США
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
Даллас
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Питтсбург
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились финалисты конференций НБА

Минувшей ночью в НБА определились все финалисты конференций.

Наверх
Источник: Reuters

Последние путёвки в следующую стадию турнира завоевали «Даллас Старз» и «Бостон Селтикс».

«Даллас» одержал победу в семиматчевом противостоянии с «Финикс Санз». Седьмой матч завершился со счётом 123:90, «Даллас» выиграл серию 4−3.

Теперь в финале Западной конференции команда Джейсона Кидда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который выиграл серию с «Мемфис Гриззлиз» (4−2).

«Бостон Селтикс» в семиматчевой серии обыграл «Милуоки Бакс», победителя прошлого розыгрыша НБА. Седьмой матч закончился со счётом 109:81. Соперником «Бостона» по финалу Восточной конференции станет «Майами Хит». Команда из Флориды выиграла серию с «Филадельфией Сиксерс» (4−2).

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь