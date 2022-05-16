Определились финалисты конференций НБА

Последние путёвки в следующую стадию турнира завоевали «Даллас Старз» и «Бостон Селтикс».

«Даллас» одержал победу в семиматчевом противостоянии с «Финикс Санз». Седьмой матч завершился со счётом 123:90, «Даллас» выиграл серию 4−3.

Теперь в финале Западной конференции команда Джейсона Кидда встретится с «Голден Стэйт Уорриорз», который выиграл серию с «Мемфис Гриззлиз» (4−2).