«Даллас» проиграл «Голден Стэйт» в матче плей-офф НБА, несмотря на 42 очка Дончича

ТАСС, 21 мая. «Голден Стэйт» в субботу со счетом 126:117 дома обыграл «Даллас» во втором матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Далласа» Лука Дончич, набравший 42 очка. Защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 32 очка, его одноклубник Кевон Луни сделал дабл-дабл (21 очко + 12 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 23 мая в Далласе и начнется в 04:00 мск.