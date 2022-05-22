«Майами» вновь вышел вперед в серии плей-офф НБА с «Бостоном»
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. «Майами Хит» одержал победу над «Бостон Селтикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 109:103 (39:18, 23:29, 25:25, 22:31) в пользу гостей. В составе победителей дабл-дабл на счету Бэма Адебайо (31 очко, 10 подборов). У «Бостона» отличились Джейлен Браун, набравший 40 очков и ставший самым результативным игроком встречи, и Эл Хорфорд, сделавший дабл-дабл (20 очков, 14 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 2−1 в пользу «Майами». Четвертый матч финала Восточной конференции состоится 23 мая на площадке «Бостона».