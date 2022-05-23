«Голден Стэйт» победил в третьем матче серии плей-офф НБА с «Далласом»
«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Даллас Маверикс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Далласе завершилась со счетом 109:100 (25:22, 23:25, 30:21, 31:32).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, оформивший дабл-дабл (40 очков и 11 подборов). Аналогичным достижением в составе победителей отметились Стефен Карри (31 око и 11 передач) и Эндрю Уиггинс (27 очков и 11 подборов).
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу «Голден Стэйт». Следующий матч пройдет 24 мая в Далласе.