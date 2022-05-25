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09:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сократить отставание от «Голден Стэйт»

«Даллас Маверикс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: Reuters

Встреча в Далласе закончилась со счетом 119:109 (28:24, 34:23, 37:23, 20:39).

Самым результативным игроком в матче стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл (30 очков и 14 подборов).

В составе соперника больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри (20).

Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Голден Стэйт». Пятый матч состоится 26 мая в Сан-Франциско.

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