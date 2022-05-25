Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сократить отставание от «Голден Стэйт»
«Даллас Маверикс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Даллас Маверикс» обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча в Далласе закончилась со счетом 119:109 (28:24, 34:23, 37:23, 20:39).
Самым результативным игроком в матче стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл (30 очков и 14 подборов).
В составе соперника больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри (20).
Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Голден Стэйт». Пятый матч состоится 26 мая в Сан-Франциско.