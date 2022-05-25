Дабл-дабл Дончича помог «Далласу» сократить отставание от «Голден Стэйт»

Встреча в Далласе закончилась со счетом 119:109 (28:24, 34:23, 37:23, 20:39).

Самым результативным игроком в матче стал защитник «Далласа» Лука Дончич, на счету которого дабл-дабл (30 очков и 14 подборов).

В составе соперника больше всех очков набрал разыгрывающий Стефен Карри (20).