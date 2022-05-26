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09:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» на выезде победил «Майами» и вышел вперед в финале Восточной конференции НБА

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялся пятый матч плей-офф финала Восточной конференции НБА, в котором «Майами Хит» принимал «Бостон Селтикс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой гостей со счётом 93:80, благодаря чему выйти вперёд в серии — 3−2.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун — 25 очков, 4 подбора и 1 передача, а его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 9 передач. У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.

Следующая встреча пройдёт на домашней арене «Бостона» — «Ти-Ди Гарден» в ночь на субботу, 28 мая. Начало — 3:30 мск.

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