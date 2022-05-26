«Бостон» на выезде победил «Майами» и вышел вперед в финале Восточной конференции НБА

Самым результативным игроком матча стал защитник «Бостона» Джейлен Браун — 25 очков, 4 подбора и 1 передача, а его партнёр по команде форвард Джейсон Тейтум оформил дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 9 передач. У «Хит» лучшей результативностью отметился центровой Эдрис Адебайо, на счету которого дабл-дабл из 18 очков, 10 подборов и 1 передачи.