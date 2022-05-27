«Голден Стэйт» вышел в финал НБА
«Голден Стэйт» переиграл «Даллас» в пятом матче третьего раунда плей-офф НБА — 120:110.
«Голден Стэйт» переиграл «Даллас» в пятом матче третьего раунда плей-офф НБА — 120:110.
«Уорриорз» выиграли серию — 4−1.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка.
Второй финалист определится в противостоянии «Майами» — «Бостон» (2−3).
НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч.
Г: Томпсон (32), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (17), Пул (16).
Д: Дончич (28), Динуидди (26), Финни-Смит (13).
Счет в серии: 4−1.