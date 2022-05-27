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27 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Голден Стэйт» вышел в финал НБА

«Голден Стэйт» переиграл «Даллас» в пятом матче третьего раунда плей-офф НБА — 120:110.

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Источник: Reuters

«Уорриорз» выиграли серию — 4−1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник Клэй Томпсон, набравший 32 очка.

Второй финалист определится в противостоянии «Майами» — «Бостон» (2−3).

НБА. Плей-офф. Полуфинал. Пятый матч.

«Голден Стэйт» — «Даллас» — 120:110 (28:23, 41:29, 25:32, 26:26)

Г: Томпсон (32), Уиггинс (18 + 10 подборов), Грин (17), Пул (16).

Д: Дончич (28), Динуидди (26), Финни-Смит (13).

Счет в серии: 4−1.

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