Джимми Батлер набрал 47 очков, 9 подборов и 8 передач в 6-м матче с «Селтикс»

На счету Джимми также 9 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 16 из 29 с игры и 11 из 11 с линии за 46 минут на площадке. В проигранной пятой встрече серии Батлер провалился, набрав 13 очков при 4 из 18 с игры.