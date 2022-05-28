Дарвин Хэм возглавит клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

«Лейкерс» будет первым клубом для Хэма в его карьере главного тренера, ранее специалист работал в должности ассистента руководителей команд. Хэм входил в тренерский штаб «Лейкерс» в 2011—2013 годах, после работал в штабе Майка Буденхольцера в «Атланте Хокс» (2013−2018). Затем Хэм перешел вместе с Буденхольцером в «Милуоки Бакс» и был его ассистентом, когда команда в 2021 году стала чемпионом НБА.