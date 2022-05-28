Дарвин Хэм возглавит клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дарвин Хэм станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщается на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дарвин Хэм станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщается на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Сроки контакта с 48-летним специалистом не уточняются. Хэм станет 28-м тренером в истории «Лейкерс» и 15-м чернокожим специалистом в истории НБА, возглавившим клуб ассоциации.
Главная звезда «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс позитивно оценил назначение Хэма и поздравил его.
«Я восхищен! Поздравляю и добро пожаловать, тренер Ди Хэм», — написал Джеймс в своем Twitter.
«Лейкерс» будет первым клубом для Хэма в его карьере главного тренера, ранее специалист работал в должности ассистента руководителей команд. Хэм входил в тренерский штаб «Лейкерс» в 2011—2013 годах, после работал в штабе Майка Буденхольцера в «Атланте Хокс» (2013−2018). Затем Хэм перешел вместе с Буденхольцером в «Милуоки Бакс» и был его ассистентом, когда команда в 2021 году стала чемпионом НБА.
Во главе «Лейкерс» Хэм сменит Фрэнка Вогеля, покинувшего клуб в марте. Под руководством Вогеля команда из Лос-Анджелеса завоевала в 2020 году чемпионский титул НБА. В нынешнем сезоне «Лейкерс» оказались за бортом плей-офф.