Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
14:20
Финляндия
США
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
18:20
Канада
Чехия
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Реал
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Колорадо
23
Хоккей. НХЛ
29.05
Рейнджерс
Каролина
Футбол. Кубок России
29.05
Спартак
Динамо
Все события
Фоторепортажи
28«Спартак» упустил победу над «Зенитом»
22«Локомотив» победил «Спартак» в «снежном дерби»
09:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дарвин Хэм возглавит клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс»

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Дарвин Хэм станет новым главным тренером «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщается на официальном сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2022

Сроки контакта с 48-летним специалистом не уточняются. Хэм станет 28-м тренером в истории «Лейкерс» и 15-м чернокожим специалистом в истории НБА, возглавившим клуб ассоциации.

Главная звезда «Лейкерс» форвард Леброн Джеймс позитивно оценил назначение Хэма и поздравил его.

«Я восхищен! Поздравляю и добро пожаловать, тренер Ди Хэм», — написал Джеймс в своем Twitter.

«Лейкерс» будет первым клубом для Хэма в его карьере главного тренера, ранее специалист работал в должности ассистента руководителей команд. Хэм входил в тренерский штаб «Лейкерс» в 2011—2013 годах, после работал в штабе Майка Буденхольцера в «Атланте Хокс» (2013−2018). Затем Хэм перешел вместе с Буденхольцером в «Милуоки Бакс» и был его ассистентом, когда команда в 2021 году стала чемпионом НБА.

Во главе «Лейкерс» Хэм сменит Фрэнка Вогеля, покинувшего клуб в марте. Под руководством Вогеля команда из Лос-Анджелеса завоевала в 2020 году чемпионский титул НБА. В нынешнем сезоне «Лейкерс» оказались за бортом плей-офф.

 Главная любовь Винер-Усмановой. Что безумного сделал для нее муж-миллиардер
Ангел с тату Путина: красавица-фигуристка выходит замуж за звезду балета
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь