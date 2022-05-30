«Бостон» впервые с 2010 года вышел в финал плей-офф НБА

ТАСС, 30 мая. «Бостон» в понедельник обыграл «Майами» со счетом 100:96 в решающем, седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и вышел в финал. Встреча прошла в Майами.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Майами» Джимми Батлер, набравший 35 очков. У «Бостона» больше всех очков набрал Джейсон Тейтум (26). Он играл с фиолетовой повязкой на руке с вышитыми на ней золотыми цифрами 24 в честь погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта.

Баскетболисты «Бостона» в начале второй четверти вели с разницей в 17 очков, но в заключительной позволили соперникам сократить отставание в счете до трех баллов. Однако затем снова ушли в отрыв и в концовке вновь подпустили соперников в счете до двух очков. Батлер набрал свыше 30 очков в 8-й игре нынешнего плей-офф. Он стал первым игроком «Майами», установившим такое достижение, после Леброна Джеймса в 2013 году (8 матчей).

«Бостон» выиграл серию до четырех побед — 4−3. В финале команда встретится с «Голден Стэйт». Финальная серия начнется в пятницу.

По итогам регулярного чемпионата «Бостон» занял второе место в таблице Восточной конференции, «Майами» — первое. В текущем плей-офф «Бостон» победил «Бруклин» (4−0) и действующего обладателя трофея «Милуоки» (4−3). «Майами» обыграл «Атланту» (4−1) и «Филадельфию» (4−2).

«Бостон» вышел в финал НБА впервые с 2010 года и в 22-й раз в истории, чаще в решающих матчах играли только «Лейкерс» (32). В финалах НБА «Бостон» ранее побеждал 17 раз, четырежды проигрывал. Последний успех команды датирован 2008 годом.