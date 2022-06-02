Среди действующих игроков НБА завелся первый миллиардер

По информации издания, в 2021 году баскетболист получил 121,2 миллиона долларов. Согласно данным Forbes, Джеймс заработал более 1,2 миллиарда благодаря доходам от компании по производству теле- и кинопродукции Spring Hill (300 млн долларов), холдинга Fenway Sports Group (90 млн), который владеет «Ливерпулем», бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», также от пиццерии (30 млн), недвижимости (80 млн) и инвестиций (более 500 млн). За выступления в НБА он заработал 385 млн долларов.
Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан также является миллиардером, однако часть своего состояния он заработал после завершения карьеры.
Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку (MVP) регулярного чемпионата и финала плей-офф, 18-кратным участником Матча всех звезд и трехкратным MVP этой встречи. В марте 37-летний Джеймс вышел на второе место по количеству набранных очков в истории НБА, обойдя бывшего форварда «Юты Джаз» Карла Мэлоуна (36928). На счету форварда 37062 очка.