Среди действующих игроков НБА завелся первый миллиардер

По информации издания, в 2021 году баскетболист получил 121,2 миллиона долларов. Согласно данным Forbes, Джеймс заработал более 1,2 миллиарда благодаря доходам от компании по производству теле- и кинопродукции Spring Hill (300 млн долларов), холдинга Fenway Sports Group (90 млн), который владеет «Ливерпулем», бейсбольной командой «Бостон Ред Сокс» и клубом НХЛ «Питтсбург Пингвинз», также от пиццерии (30 млн), недвижимости (80 млн) и инвестиций (более 500 млн). За выступления в НБА он заработал 385 млн долларов.