«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счет в финальной серии
«Голден Стэйт» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 107:88.
«Голден Стэйт» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 107:88.
Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 28 очков.
Счет в серии стал 1−1. Третий матч пройдет 9 июня и начнется в 04.00 мск.
НБА. Плей-офф. Финал. Второй матч
6 июня. Сан-Франциско. Chase Center.
Счет в серии 1−1.