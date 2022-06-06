«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счет в финальной серии

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 28 очков.

Счет в серии стал 1−1. Третий матч пройдет 9 июня и начнется в 04.00 мск.