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10:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Голден Стэйт» обыграл «Бостон» и сравнял счет в финальной серии

«Голден Стэйт» во втором матче финальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 107:88.

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Источник: Reuters

Самым результативным на паркете стал защитник «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 29 очков. У форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума 28 очков.

Счет в серии стал 1−1. Третий матч пройдет 9 июня и начнется в 04.00 мск.

НБА. Плей-офф. Финал. Второй матч

«Голден Стэйт» — «Бостон» — 107:88 (31:30, 21:20, 35:14, 20:24)

6 июня. Сан-Франциско. Chase Center.

Счет в серии 1−1.

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