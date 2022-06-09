Клуб НБА скрыл вспышку COVID-19 в команде во время серии плей-офф

По данным источника, шесть сотрудников клуба, включая одного игрока, сдали положительный тест на коронавирус в конце серии или на следующий день после заключительного седьмого матча.

Эта новость может частично объяснить, как «Финикс» обыграл «Даллас» с разницей в 30 очков в пятой игре серии, а затем проиграл с 27, а затем с 33 очками в играх № 6 и 7 соответственно.

Более того, это вызывает вопросы о текущих правилах НБА по COVID-19. Однако представитель лиги заявили The Athletic, что не видели никаких доказательств того, что игроки или персонал «Санз» нарушали правила.