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10:44 (мск), источник: Sport24

Клуб НБА скрыл вспышку COVID-19 в команде во время серии плей-офф

«Финикс Санз» столкнулся со вспышкой вируса COVID-19 во время плей-офф против «Даллас Маверикс». Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: Reuters

По данным источника, шесть сотрудников клуба, включая одного игрока, сдали положительный тест на коронавирус в конце серии или на следующий день после заключительного седьмого матча.

Эта новость может частично объяснить, как «Финикс» обыграл «Даллас» с разницей в 30 очков в пятой игре серии, а затем проиграл с 27, а затем с 33 очками в играх № 6 и 7 соответственно.

Более того, это вызывает вопросы о текущих правилах НБА по COVID-19. Однако представитель лиги заявили The Athletic, что не видели никаких доказательств того, что игроки или персонал «Санз» нарушали правила.

Напомним, «Даллас» выиграл серию со счетом 4−3 и вышел в финал Западной конференции, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» (1−4).

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