«Бостон» вышел вперед в серии с «Голден Стэйт»

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100. Эта победа позволила хозяевам выйти вперёд в серии (2−1).

Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник из США Джейлен Браун, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач.

Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (29 очков, четыре подбора и две передачи) и защитник Клэй Томпсон, у которого на счету 25 очков, три подбора и три передачи.