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09:36 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бостон» вышел вперед в серии с «Голден Стэйт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч финальной серии плей-офф НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз».

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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счётом 116:100. Эта победа позволила хозяевам выйти вперёд в серии (2−1).

Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник из США Джейлен Браун, набравший 27 очков, девять подборов и пять передач.

Самыми результативными у «Уорриорз» стали американский защитник Стефен Карри (29 очков, четыре подбора и две передачи) и защитник Клэй Томпсон, у которого на счету 25 очков, три подбора и три передачи.

Следующий матч между командами состоится также в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден». Команды встретятся в субботу, 11 июня, в 4:00 мск.

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