«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА против «Бостона»

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 43 очка. В составе «Бостона» больше всех очков на счету форварда Джейсона Тейтума (23).

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 14 июня в Сан-Франциско, начало — в 04:00 мск.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EvS0sr2eEnk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занял третье место в таблице Западной конференции, «Бостон» стал вторым на Востоке. В плей-офф «Голден Стэйт» победил «Денвер» (4−1), «Мемфис» (4−2) и «Даллас» (4−1). «Бостон» на пути к финалу обыграл «Бруклин» (4−0), действующего обладателя трофея «Милуоки» (4−3) и «Майами» (4−3). Команды второй раз в истории играют друг с другом в финале — в 1964 году сильнее оказался «Бостон» (4−1).

«Бостон» играет в финале НБА впервые с 2010 года и в 22-й раз в истории, чаще в решающих матчах играл только «Лос-Анджелес Лейкерс» (32). В финалах НБА «Бостон» побеждал 17 раз, четырежды проигрывал, последний успех команды датирован 2008 годом.