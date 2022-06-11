«Голден Стэйт» сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА против «Бостона»
ТАСС, 11 июня. «Голден Стэйт» в субботу в гостях обыграл «Бостон» со счетом 107:97 в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 11 июня. «Голден Стэйт» в субботу в гостях обыграл «Бостон» со счетом 107:97 в четвертом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 43 очка. В составе «Бостона» больше всех очков на счету форварда Джейсона Тейтума (23).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Следующий матч пройдет 14 июня в Сан-Франциско, начало — в 04:00 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Голден Стэйт» занял третье место в таблице Западной конференции, «Бостон» стал вторым на Востоке. В плей-офф «Голден Стэйт» победил «Денвер» (4−1), «Мемфис» (4−2) и «Даллас» (4−1). «Бостон» на пути к финалу обыграл «Бруклин» (4−0), действующего обладателя трофея «Милуоки» (4−3) и «Майами» (4−3). Команды второй раз в истории играют друг с другом в финале — в 1964 году сильнее оказался «Бостон» (4−1).
«Бостон» играет в финале НБА впервые с 2010 года и в 22-й раз в истории, чаще в решающих матчах играл только «Лос-Анджелес Лейкерс» (32). В финалах НБА «Бостон» побеждал 17 раз, четырежды проигрывал, последний успех команды датирован 2008 годом.
«Голден Стэйт» является шестикратным победителем плей-офф НБА (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018). С 1946 по 1962 год команда выступала под названием «Филадельфия Уорриорз», с 1962 по 1971 год клуб назывался «Сан-Франциско Уорриорз».