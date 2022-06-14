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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Голден Стэйт» впервые вышел вперед в финальной серии плей-офф с «Бостоном»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Бостон Селтикс» в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2022

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джейсон Тейтум, в активе которого дабл-дабл (27 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс, который также оформил дабл-дабл (26 очков, 13 подборов).

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не смог реализовать ни одного трехочкового броска. Прервалась его рекордная серия из 233 матчей в НБА, в которых он хотя бы раз попадал из-за дуги.

«Голден Стэйт» впервые по ходу серии до четырех побед вышел вперед — 3−2. Шестой матч противостояния пройдет в Бостоне 17 июня по московскому времени.

«Бостон» является 17-кратным чемпионом НБА, «Голден Стэйт» побеждал пять раз.

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