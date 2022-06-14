«Голден Стэйт» впервые вышел вперед в финальной серии плей-офф с «Бостоном»

Встреча в Сан-Франциско завершилась со счетом 104:94 (27:16, 24:23, 24:35, 29:20) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Джейсон Тейтум, в активе которого дабл-дабл (27 очков, 10 подборов). В составе победителей больше всех очков набрал Эндрю Уиггинс, который также оформил дабл-дабл (26 очков, 13 подборов).

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не смог реализовать ни одного трехочкового броска. Прервалась его рекордная серия из 233 матчей в НБА, в которых он хотя бы раз попадал из-за дуги.

«Голден Стэйт» впервые по ходу серии до четырех побед вышел вперед — 3−2. Шестой матч противостояния пройдет в Бостоне 17 июня по московскому времени.