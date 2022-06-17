«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022

Встреча завершилась победой гостей со счётом 103:90, что позволило им стать чемпионами НБА сезона-2021/2022. «Голден Стэйт» выиграл серию со счётом 4−2.

У «Голден Стэйт» самым результативным стал защитник Стефен Карри, набравший 34 очка, семь подборов и семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов). Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун, заработавший 34 очка, семь подборов и три передачи. У Эла Хорфорда дабл-дабл (19 очков и 14 подборов).