Стеф Карри единогласно признан MVP финала. Он получил все 11 голосов

Это первый подобный трофей в коллекции лидера «Уорриорз».

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. В заключительной встрече в Бостоне на счету Стефа 34 очка, 7 подборов и 7 передач.