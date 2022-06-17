Стеф Карри единогласно признан MVP финала. Он получил все 11 голосов
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признан MVP финальной серии НБА.
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признан MVP финальной серии НБА.
Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных.
Это первый подобный трофей в коллекции лидера «Уорриорз».
В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. В заключительной встрече в Бостоне на счету Стефа 34 очка, 7 подборов и 7 передач.