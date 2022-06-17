Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Хоккей. НХЛ
16.06
Колорадо
Тампа-Бэй
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
Все события
Фоторепортажи
13Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
33Все участники ЧМ-2022 по футболу
09:38 (мск), источник: Sports.Ru

Стеф Карри единогласно признан MVP финала. Он получил все 11 голосов

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри признан MVP финальной серии НБА.

Наверх
Источник: Reuters

Карри единогласно признан самым ценным игроком решающей серии. Он получил 11 голосов журналистов из 11 возможных.

Это первый подобный трофей в коллекции лидера «Уорриорз».

В шести матчах финальной серии Карри в среднем набирал 31,2 очка, 6,0 подбора и 5,0 передачи при 44% с дуги. В заключительной встрече в Бостоне на счету Стефа 34 очка, 7 подборов и 7 передач.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь