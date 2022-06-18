«Карри — причина нашего чемпионства». «Голден Стэйт» смог снова подняться на самый верх

Сегодня «Голден Стэйт» сотворил историю. Команда, по итогам сезона-2019/2020 занявшая последнее место в лиге, становится чемпионом спустя два года. И в составе «Уорриорз» нет ни одного человека, кто не заслужил бы этот перстень. Но, само собой, есть и те, кто отличился заметно больше остальных. Рассказываем о главных действующих лицах этого чемпионского похода.

Стефен Карри — MVP финала

Свершилось! Стефен Карри наконец-то получил награду MVP финальной серии. Причём самым ценным игроком он был признан единогласно — все 11 журналистов, определявших судьбу награды, отдали предпочтение именно ему. И с этим решением невозможно поспорить. 34-летний Стеф был выше всяких похвал, в среднем набирая 31,2 очка, шесть подборов, пять ассистов и пять трёхочковых попаданий за игру. Он стал первым игроком в истории НБА, кому удалось выдать столь сумасшедшую статистику в финальной серии. Браво, Стеф!

Этот сезон можно по праву назвать лучшим в его карьере. Три награды MVP («Матч всех звёзд», финал Западной конференции, финал НБА), да ещё и четвёртый чемпионский титул, на пути к которому его не остановило ничего. Ни развал команды после ухода Кевина Дюранта, ни травмы, которых за последние три года было не одна и не две: спина, бедро, голеностоп, запястье… В общем, сейчас Стеф — лучший игрок в НБА. Безо всяких сомнений.

«Я, конечно, рад за всех нас, и многие приложили к этому чемпионству руку. Но думаю, что без Стефа ничего этого бы не было. Я не умаляю заслуг Джо и Питерса, потому что они замечательные владельцы и создали невероятную организацию. Боб Майерс — чертовски хороший генеральный менеджер. Наши игроки, у нас было так много отличных игроков… Но Стеф в конечном счёте стал причиной этого успеха», — сказал Стив Керр.

Возвращение Клэя Томпсона

Главная звезда чемпионского «Голден Стэйт» — это, без доли сомнения, Стефен Карри. Но значимость второй звезды команды — Клэя Томпсона — невозможно переоценить. Кто бы мог подумать, что после двух полностью пропущенных сезонов защитник вернётся в строй в такой роскошной форме! Разрыв крестообразной связки колена, а потом и ахиллова сухожилия — эти травмы загубили не одну спортивную карьеру. Но в «Уорриорз» в Клэя верили до последнего. Ведь обменивать ключевого игрока, пускай и пропустившего два сезона, это не про них.

Ещё в прошлое межсезонье успешное восстановление Томпсона называли одним из главных залогов потенциального успеха «Голден Стэйт». Тем летом клуб значительно не усилился, и надеяться оставалось только на уже имеющихся игроков. В том числе — на многострадального Томпсона. И он не подвёл. Спустя два с половиной года Клэй вернулся и выступил в плей-офф не хуже, чем в чемпионском сезоне-2017/2018. В «Голден Стэйт» поверили в чудо и не ошиблись.

Эндрю Уиггинс

В 2019 году Эндрю Уиггинс переходил в «Голден Стэйт» с, откровенно говоря, плохой репутацией. Ленивый и непрогрессирующий, ещё и с максимальным контрактом. Игрок, которого «Миннесоте» каким-то чудом удалось сбагрить в обмен на Д’Анджело Расселла. Но где теперь Расселл, а где Уиггинс?

Именно в «Уорриорз» Эндрю по-настоящему раскрылся и отлично вписался в коллектив, застолбив за собой позицию третьего номера. Он прибавлял буквально с каждым матчем, как в защите, так и на щите, при этом продолжая стабильно набирать очки. В трёх заключительных матчах Уиггс сделал аж 35 подборов! Он привнёс в победу «Голден Стэйт» чуть ли не больше, чем ветераны Томпсон и Грин. Хотя два года назад мало кто подумать, что именно Эндрю станет одним из ключевых игроков чемпионской команды.

Гений Стива Керра

Но кто сделал из Уиггинса топового третьего номера? Кто поверил в Пэйтона, который хотел устроиться видеокоординатором, лишь бы остаться в «Уорриорз»? А в «бесполезного» Кевона Луни? В «травматичного» Отто Портера? В Джордана Пула, которого в дебютном сезоне выслали в G-Лигу? Правильно, Стив Керр. Кажется, только ему было под силу до такой степени умело воспользоваться всеми имеющимися ресурсами, вместо того чтобы перестраивать команду с нуля. Железобетонная вера в собственных игроков и их потенциал — то, что привело Керра и его подопечных в этот финал.

Теперь к пяти чемпионским титулам в качестве игрока добавились ещё четыре в качестве наставника. Девять трофеев — это больше, чем у любой франшизы НБА, за исключением «Лейкерс» и «Селтикс». Сейчас в мире есть всего три человека, у которых столько же перстней, сколько у Стива Керра: Билл Расселл, Пэт Райли и Фил Джексон. Легенда!

Под руководством Керра «Голден Стэйт» выиграл 22 серии в плей-офф из 24 возможных. Феноменальный результат! А ведь сколько лет заслуги Керра в глазах общественности затмевала звёздность состава «Уорриорз». Но сейчас он всем всё доказал. Великолепный наставник, без которого ни о какой династии речи бы и не шло.