Коллекционную карточку Леброна Джеймса продали за рекордные $2,4 млн

Об этом сообщается на странице Goldin в Twitter. Это рекордная сумма за карточку, которая была выпущена и продана в один год.

Карточки Logoman состоят из логотипов, вырезанных из маек баскетболистов. Серия Panini Flawless продается в коробках с 10 карточками. На проданной карточке Леброна Джеймса есть нашивки с футболок всех трех команд, за которые играл баскетболист: «Кливленд», «Майами» и «Лос-Анджелес».

В апреле 2021 года на торгах PWCC Marketplace была продана коллекционная спортивная карточка с автографом Леброна Джеймса. Карточка ушла с молотка за рекордные $5,2 млн.

Леброн Джеймс — один из лучших баскетболистов в истории. Он стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. За прошлый год он заработал $121,2 млн.