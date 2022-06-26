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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Коллекционную карточку Леброна Джеймса продали за рекордные $2,4 млн

Редкую коллекционную карточку Panini Flawless Triple Logoman 2020/21 с изображением звезды НБА Леброна Джеймса продали на аукционе Goldin за $2,4 млн.

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Источник: Reuters

Об этом сообщается на странице Goldin в Twitter. Это рекордная сумма за карточку, которая была выпущена и продана в один год.

Карточки Logoman состоят из логотипов, вырезанных из маек баскетболистов. Серия Panini Flawless продается в коробках с 10 карточками. На проданной карточке Леброна Джеймса есть нашивки с футболок всех трех команд, за которые играл баскетболист: «Кливленд», «Майами» и «Лос-Анджелес».

В апреле 2021 года на торгах PWCC Marketplace была продана коллекционная спортивная карточка с автографом Леброна Джеймса. Карточка ушла с молотка за рекордные $5,2 млн.

Леброн Джеймс — один из лучших баскетболистов в истории. Он стал вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. За прошлый год он заработал $121,2 млн.

Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА. 18 раз принимал участие в матчах всех звезд НБА, где трижды признавался самым ценным игроком. Имеет два олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012).

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