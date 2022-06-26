Шакил О’Нил выразил желание стать владельцем «Орландо»

«Слушайте, мы все ещё управляем франшизой “Мэджик”. Если семья Девос хочет продать клуб, то мы готовы начать переговоры прямо сейчас. Это послание семье Девос. Если вы готовы продать “Мэджик”, то продайте её тому, кто выведет франшизу на новый уровень. Это мы. Это Деннис Скотт, он подберёт команду. Умные и толковые люди с нашим опытом не допустят ошибок», — приводит слова О’Нила FadeawayWorld.