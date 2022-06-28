Сделка недели: самый дорогой футболист мира подписал контракт с НБА

Идея создать такую компанию возникла весной 2022 г. Анонсируя ее появление, Килиан написал в соцсетях всего одно слово — Zebra. В тот момент весь футбольный мир увлеченно следил за трансферным сериалом с участием французского нападающего. Контракт с ПСЖ заканчивался, о переговорах с «Реалом» было больше слухов, чем фактов. И болельщики решили, что в своих постах Мбаппе намекает на скорый переход в «Ювентус».
Через пару месяцев интрига разрешилась сама собой — Килиан решил остаться в Париже (и стал самым дорогим футболистом мира). А L"Equipe рассказал, что Мбаппе создает собственный продакшн Zebra Valley и уже подписал контракт с известным голливудским агентством WME Sports. Среди его первых клиентов были Мэрлин Монро и Элвис Пресли, сейчас оно работает с Дэвидом и Викторией Бекхэм и Льюисом Хэмилтоном.
Новая компания, которая базируется в Лос-Анджелесе, займется производством анимационного контента, посвященного спорту, музыке, культуре, технологиям и видеоиграм. Килиан Мбаппе планирует участвовать во всем лично и даже мечтает написать сценарий для одного из мультфильмов. Возможно, он будет как раз про баскетбол — в минувшую пятницу НБА и Zebra Valley объявили о начале сотрудничества.
В НБА сразу же отметили важность сделки с Мбаппе: с его помощью лига рассчитывает вернуть себе утраченную за время пандемии популярность, прежде всего — в Европе. Уже в начале следующего года НБА отправится за океан — «Чикаго Буллз» и «Детройт Пистонс» сыграют в Париже на «Аккор Арене».
«Интерес Килиана говорит о глобальной привлекательности баскетбола, — считает глава НБА по работе с болельщиками в Европе и на Ближнем Востоке Джордж Айвазоглу. — А еще это отличный шанс объединить футбол, баскетбол и популярную культуру и так выйти на новые рынки и информационные площадки».
Обратный интерес тоже есть. Легенда НБА, тренер «Бруклин Нетс» Стив Нэш на самом деле всегда мечтал стать футболистом, но рос в Канаде, где тогда было невозможно построить хорошую игровую карьеру. И в итоге стал страстным болельщиком «Тоттенхэма». В 2008 г. у него даже были небольшие шансы на покупку акций любимого клуба, но сделка сорвалась. А за год до этого Стив написал сценарий и спродюсировал 81-секундное Training Day для Nike с бюджетом в $30 000. В ролике есть отсылки к детству баскетболиста — на кадрах с эффектом старой пленки маленький мальчик играет в футбол.
Но самый яркий пример взаимодействия с футбольным миром — Леброн Джеймс, который владеет долей в английском «Ливерпуле». Выкупить 2% акций ему предложили еще в 2011 г. Дела у футболистов тогда шли не очень хорошо — клуб впервые за 10 лет не смог квалифицироваться в еврокубки. Но Джеймса это не остановило. Он вложил $6,5 млн и не прогадал. С тех пор «Ливерпуль» успел выиграть чемпионат Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА и всерьез подорожал, благодаря чему доля Леброна превысила $80 млн.