Источник: Никола Йокич подписал с «Денвером» самый крупный контракт в истории НБА

По данным источника, Йокич согласился продлить контракт с клубом на пять лет. За это время он заработает $ 264 млн. Отмечается, в сезоне 2027/2028 у Йокича будет опция игрока за $ 60 млн. Новый контракт Йокича является самым крупным в истории НБА.