Джеймс раскритиковал власти США из-за арестованной в России баскетболистки

«Чувствует ли она, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал: “Хочу ли я теперь вообще вернуться в Америку?” — цитирует Леброна Sports Illustrated.

В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость — гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, Грайнер арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.