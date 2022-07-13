Джеймс раскритиковал власти США из-за арестованной в России баскетболистки

«Чувствует ли она, что Америка прикрывает ее спину? На ее месте я бы подумал: “Хочу ли я теперь вообще вернуться в Америку?” — цитирует Леброна Sports Illustrated.
В феврале прибывшую рейсом из Нью-Йорка Грайнер задержали в аэропорту «Шереметьево». Досмотр ручной клади выявил наличие у американки «вейпов» с жидкостью со специфическим запахом. Экспертиза установила, что жидкость — гашишное масло. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств, Грайнер арестовали. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.
Грайнер — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она стала двукратной олимпийской чемпионкой и двукратной чемпионкой мира, а в составе «Финикса» — чемпионкой WNBA 2014 года. Центровая входит в список 25 лучших игроков женской НБА. Выступает за екатеринбургский УГМК с 2015 года.