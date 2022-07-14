Курганский автобусный завод подал в суд на НБА из-за товарного знака. Что вообще происходит?

Курганский автобусный завод (входит в группу ГАЗ Олега Дерипаски) отправился в Суд по интеллектуальным правам с требованием лишить НБА прав в России на использование бренда «Кливленда» (CAVS), из-за которого не может зарегистрировать собственный товарный знак KAVZ. В определении суда указывается, что ООО «КАВЗ» настаивает на «досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству в отношении товаров 28-го класса МКТУ “игры, игрушки” вследствие его неиспользования.

Спор «КАВЗ» с Роспатентом по этому вопросу начался еще в 2016 году. Тогда Курганский автобусный завод пытался зарегистрировать право на товарный знак KAVZ в отношении игрушек и тому подобных товаров, но Роспатент отказал на том основании, что на этот вид товаров уже зарегистрирован похожий до степени смешения знак (одинаковое количество слогов и звуков и совпадающее сочетания букв), а наличие изображений играет второстепенную роль. Товарный знак CAVS был зарегистрирован НБА на территории РФ еще в 1995 году. В 2018 году КАВЗ подал иск в Суд по интеллектуальным правам с требованием признать решение Роспатента незаконным и отменить его, но проиграл дело во всех инстанциях. В июне 2020 года Верховный суд РФ отказал истцу в передачи кассационной жалобы для рассмотрения в судебной коллегией по экономическим спорам ВС РФ.

Новый иск к НБА оставлен судом без движения до 10 августа из-за того, что завод не предоставил ряд необходимых документов, подтверждающих юридический статус и право на осуществление предпринимательской деятельности иностранной компании.

Мы попросили объяснить непонятные моменты всей этой истории Ивана Шатохина, эксперта по интеллектуальной собственности и управляющего партнера Бюро «Патенты Тюмени».

Бюро «Патенты Тюмени» специализируется на защите предпринимателей и монетизации всех видов интеллектуальной собственности.

— В чем подвох? Как можно отсудить бренд баскетбольного клуба?

— В данном случае разбирательство идет не в отношении бренда баскетбольного клуба. Они сохранят права на его использование на территории США и везде, где его зарегистрировали — везде, кроме России.

В России НБА провела международную регистрацию по мадридскому протоколу: они зарегистрировали международный товарный знак, который охраняется на территории России для категории товаров 28-го класса (печатной продукции, одежды, игр и игрушек). Насколько я понимаю, Курганский завод претендует не на аннулирование всего знака, а исключительно в 28 классе «Игры и игрушки».

Мне не совсем понятно, зачем это Курганскому заводу. Это следовало бы уточнить у их юристов. Навскидку мне приходит в голову, что они хотят производить и продавать сувенирную продукцию в виде каких-то масштабных моделей действующих автомобилей. Это мое спекулятивное предположение.

Товарный знак или бренд регистрируется в отношении конкретных товаров и услуг. Как в случае с клубом НБА, это одежда, спорттовары и игрушки. Это значит, что их обозначение «Кэвз» и логотип в виде стилизованного кольца и мяча охраняется исключительно для обозначенных товаров. Аналогичная ситуация с Курганским заводом. Их товарный знак зарегистрирован в отношении перечня товаров и услуг, которые они осуществляют. Тут речь, естественно, идет о промышленности. Они не могут использовать этот товарный знак для индивидуализации и маркировки упаковки игрушек. И в случае если будут использовать, то могут получить судебное разбирательство от американского клуба.

— Используется формулировка «вследствие его неиспользования». Как это можно обосновать в суде?

— В гражданском кодексе есть специальная статья 1486 «Последствия неиспользования товарного знака». Согласно ей, два самых распространенных основания для аннулирования либо части товарного знака (как в данном случае), либо всего товарного знака — это неиспользование товарного знака или ликвидация юридического лица.

Курганскому автобусному заводу нужно доказать, что НБА не использует этот товарный знак уже три года. Соответственно, если она даже прекратила деятельность сейчас, то три года не прошли. И тут надо же еще это доказать, это носит заявительный характер: истец предъявляет доказательства того, что знак не используется, но в отношении товаров 28-го класса «Игрушки» это означает, что они должны быть где-то представлены. НБА в свою очередь, если наймет себе представителя в России, должна будет доказать, что она использует знак, представить сами товары, накладные, каталоги, номенклатурные ряды, акты поставок и прочее, что бы подтверждало коммерческое использование знака именно в этом классе.

— Разве можно зарегистрировать просто четыре буквы?

— Как правило, четыре буквы зарегистрировать довольно сложно. Делопроизвоизводство по регистрации основного товарного знака у Курганского автобусного завода шло больше двух лет. Что косвенным образом свидетельствует о том, что у них была переписка с Роспатентом и они каким-то образом доказали, что эти четыре буквы, являющиеся очевидной аббревиатурой названия завода, обладают уникальностью. Например, вследствие того, что завод имеет едва ли не полувековую историю и широкую известность в регионе. Это опять навскидку — я бы так действовал, если бы регистрировал этот товарный знак.

Уникальность требуется доказать. Соответственно, если не доказал, то товарный знак не зарегистрируют без логотипа. А с логотипом зарегистрируют так, что вот эти четыре буквы не будут охраняемым элементом. Иными словами нельзя будет запретить использовать эти четыре буквы.

Особенно сложно это сделать сейчас, когда ужесточились внутренние регламенты Роспатента. Роспатент скрупулезно проводит экспертизу и довольно часто отказывает в регистрации спорных знаков. По моим субъективным ощущениям в 1995 году, в начале нулевых или даже в 2018 году, когда Курганский завод регистрировал свой знак, ситуация была проще и эксперты относились лояльнее.

— CAVS и KAVZ — разные названия. Почему им нужно судиться?

— Разница здесь в две буквы, однако есть фонетическое сходство. При произношении они звучат практически одинаково, это является одним из критериев оценки сходства Роспатентом. Как раз фонетическое сходство является одним из часто приводимых аргументов в пользу отказа регистрации.

На основе того, что создается общее впечатление сходства двух товарных знаков, у потенциального потребителя может возникнуть заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

— Как пострадает «Кливленд» в том случае, если иск КАВЗ удовлетворят?

— Они не смогут производить товары, входящие в 28 класс, маркируя их своим логотипом, на территории России. Соответственно, если они продолжат это делать, то Курганский автобусный завод может предъявить им претензии сначала в досудебном, а потом и судебном порядке за нарушение исключительных прав на товарный знак.

— Как могло так случиться, что НБА зарегистрировала товарный знак в середине 90-х, а завод, который существовал еще в СССР — нет?

— Западная модель бизнеса устроена так, что любой, даже самый маленький стартап, не говоря уже о серьезных компаниях, прежде всего регистрирует название и все, что составляет ядро той продукции, которую они планируют выпускать, или услуг, которые они собираются оказывать, в качестве разных видов интеллектуальной собственности и уже только потом начинает деятельность, будучи уверенными, что он не нарушает ничьи права третьих лиц и при этом защищает свою собственность от недобросовестных посягательств. Скажем, появилась идея подогреваемых ковриков для автомобилей, на Западе люди пойдут и проведут патентный поиск — не делает ли кто-нибудь такое еще в мире, если делают, то дальше это все не пойдет.

В России же только появилась идея, сразу же начали производить, реализовывать, а потом бац, и обнаруживается, что это чья-то интеллектуальная собственность, в результате чего предъявляется иск на миллионы рублей. И бизнес не только схлопывается, но и оставляет кучу долгов.

С товарными знаками это сейчас сплошь и рядом. С 2017—2018 годов грамотность предпринимателей сильно выросла, и на микроуровне, и на самом высоком уровне вдруг начали понимать, что всем этим надо заниматься и надо регистрировать товарный знак.

— Почему юристы завода снова идут в суд, если они уже проиграли в 2020-м? Это расчет на текущую обстановку или что-то другое?

— Думаю, что это расчет на текущую обстановку. Весной, когда политико-экономическая ситуация была наиболее обостренной и активно эскалировалась, возник прецедент: арбитражный суд Кировской области отказал в защите интеллектуальных прав на героев мультфильма «Свинка Пеппа» британской компании Entertainment One на основании того, что она зарегистрирована в стране, которая ввела санкции в отношении России.

Это яркий пример того, что России откалывается от мировой законодательной базы и юридической практики в отношении интеллектуальной собственности и косвенным образом на государственном уровне поощряет интеллектуальное пиратство.

Нужно заметить, что через несколько месяцев ситуация разрешилась в обратную сторону. Дело снова на рассмотрении, и с большой долей вероятности кировскому предпринимателю присудят штраф за нарушение интеллектуальных прав.

Более того, руководитель Роспатента комментировал эту историю. В интервью он заявил, что Роспатент как структура, которая осуществляет регистрацию и разбирательства, все это не поощряет, что, несмотря на сложившуюся ситуацию и некую напряженность с западными партнерами, регистрация известных международных брендов на территории России в обход международного законодательства проводиться не будет. Экспертиза будет проводиться по стандартному протоколу.

— Как вы оцениваете шансы Курганского завода на успех?

— Я бы оценивал шансы на успех с расчетом на текущую политическую ситуацию как спорные.

Если Курганскому заводу действительно удастся доказать, что в течение трех последних лет клуб не производил спортивные товары, игры и игрушки, брендируемые их товарным знаком, то, в принципе, аннулирование товарного знака в отношении 28 класса возможно. Но это еще надо доказать. Если клуб НБА действительно наймет себе представителя в России, то оспорить такое аннулирование не так уж сложно, тем более имея достаточно серьезные ресурсы. Впрочем, у завода тоже ресурсы мощные, так что баталии могут быть довольно масштабными.