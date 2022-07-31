Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет

За 13 сезонов в НБА (1956−1969) Расселл 11 раз становился чемпионом в составе «Бостона». Также баскетболист пять раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в Матче всех звезд. Кроме того, Расселл дважды брал титул НБА в качестве главного тренера «Селтикс» (1968, 1969).