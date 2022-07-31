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21:04 (мск), источник: Sports.Ru

Самый титулованный игрок в истории НБА Билл Расселл скончался в возрасте 88 лет

Легендарный игрок НБА Билл Расселл ушел из жизни в возрасте 88 лет. Он является рекордсменом лиги по количеству титулов.

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Источник: Reuters

За 13 сезонов в НБА (1956−1969) Расселл 11 раз становился чемпионом в составе «Бостона». Также баскетболист пять раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в Матче всех звезд. Кроме того, Расселл дважды брал титул НБА в качестве главного тренера «Селтикс» (1968, 1969).

В 1975 году он был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, в 2021 году — повторно за достижения в тренерской карьере. С 2009 года НБА называет именем Билла Расселла трофей лучшему игроку финальной серии.

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