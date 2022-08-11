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11 августа, источник: Спорт РИА Новости

НБА полностью выводит из обращения шестой игровой номер в честь Расселла

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) на своем официальном сайте объявила о полном выводе из обращения в лиге 6-го игрового номера в честь недавно скончавшегося Билла Расселла.

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Источник: Reuters

Одиннадцатикратный чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Билл Расселл умер 31 июля в возрасте 88 лет.

Расселл станет первым игроком, чей номер будет полностью удален из НБА и больше не будет выдаваться ни одному новому игроку. Баскетболисты, обладающие шестыми игровыми номерами в настоящее время, станут их последними владельцами. Кроме того, НБА будет отдавать дань уважения легенде «Бостон Селтикс» в сезоне-2022/23. Все игроки будут носить памятную нашивку на правом плече своих футболок.

Он был одним из первых темнокожих баскетболистов в НБА. Всю карьеру в лиге он выступал за «Бостон Селтикс» (с 1956 по 1969 годы). Расселл пять раз признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НБА и 12 раз принимал участие в Матчах всех звезд. В составе сборной США он стал олимпийским чемпионом на Играх-1956 в Мельбурне.

Также Расселл стал первым темнокожим главным тренером в НБА. В качестве тренера он работал с «Бостоном», а также с клубами «Сиэтл Суперсоникс» и «Сакраменто Кингз». Расселл включен в Зал славы баскетбола как игрок и как тренер, а также в Зал славы Международной федерации баскетбола как игрок. Он делит с хоккеистом Анри Ришаром рекорд по количеству титулов чемпиона, выигранных спортсменом в одной из североамериканских спортивных лиг. С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА носит имя Расселла.

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