НБА решила не проводить матчи в день выборов

За день до выборов, 7 ноября, в НБА пройдут матчи с участием всех 30 команд лиги. Этот будет позиционироваться как «вечер гражданской активности».

«Решение изменить расписание было принято из-за того, что семья НБА сосредоточила внимание на развитии беспристрастной гражданской активности и содействии тому, чтобы болельщики смогли составить план голосования во время промежуточных выборов», — говорится в заявлении лиги.

«Это необычное решение. Обычно мы не меняем расписание ради мероприятия, не связанного с лигой, но голосование и день выборов — это особенное событие, которое имеет невероятно важное значение для нашей демократии», — отметил исполнительный директор Национальной баскетбольной коалиции за социальную справедливость Джеймс Кадоган.

Во время президентских выборов 2020 года домашние арены 23 клубов НБА использовались в качестве избирательных участков.