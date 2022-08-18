Леброн стал самым высокооплачиваемым игроком в истории НБА. Какие еще цели остались у Джеймса?

Стало известно, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс договорился с клубом из Лос-Анджелеса о продлении контракта до 2025 года. К текущему однолетнему соглашению будут добавлены еще два года, за которые Джеймс заработает 97,1 миллиона долларов (сумма может увеличиться до 111 миллионов, если поднимется потолок зарплат в сезоне-2023/24). Официально об этом должны объявить в ближайшее время. Для баскетболиста, которому в декабре исполнится 38 лет, это сумасшедшие деньги.

На сезон-2024/25 предусмотрена опция игрока. То есть, не исключено, что через два года Леброн покинет Калифорнию. В таком случае, он может вернуться в родной «Кливленд», в котором уроженец Огайо провел 11 лет карьеры и стал чемпионом в 2016 году. Во многом, этот выбор будет зависеть от перспектив сыграть в одной команде НБА со своим сыном Бронни.

Владелец клуба?

По всей видимости, это будут последние три года игровой карьеры Леброна. Четырехкратный чемпион НБА по-прежнему много времени уделяет баскетболу, но постепенно его многогранный бизнес выходит на первый план. По оценкам Forbes, доходы 37-летнего баскетболиста в 2021 году составили в общей сложности 121,2 миллиона долларов (из них только 38,2 по контракту с «Лейкерс»), а его суммарное состояние достигло 1 миллиарда. Это позволило Джеймсу стать первым действующим игроком лиги, который попал в список миллиардеров.

Майкл Джордан, единственный другой баскетболист-миллиардер, достиг десятизначного состояния в 2014 году. То есть спустя 11 лет после завершения спортивной карьеры. Вообще, Джордан — главный ориентир для Леброна. «Его воздушество» владеет клубом НБА «Шарлот Хорнетс». Первый и пока единственный среди бывших баскетболистов лиги.

Вероятно, что Леброн станет вторым в этом списке. По оценкам экспертов, Леброн — главный фаворит за право стать владелец новой команды НБА в Лас-Вегасе. По данным Fox Sports, Лига планирует создать команды в Сиэтле и Лас-Вегасе после того, как подпишет следующее крупное телевизионные соглашения.

Воссоединение с Кайри?

Новый контракт Джеймса делает его самым высокооплачиваемым игроком всех времен. Cуммарная зарплата Леброна за карьеру составит 532 миллиона долларов. Предыдущий рекорд принадлежал форварду «Бруклина» Кевину Дюранту — 508 млн.

The Athletic со ссылкой на источники в лиге, сообщает, что Джеймс согласился на продление контракта, но в разговорах с высшим менеджементом «Лейкерс» настаиваил на том, чтобы клуб приобрел разыгрывающего «Бруклина» Кайри Ирвинга.

Леброн недоволен Расселом Уэстбруком в качестве основного первого номера, поэтому мечтает избавиться от него в текущее межсезонье. Ирвинг, с которым Джеймс брал чемпионство в «Кливленде», идеальная замена. Кайри и Леброн — друзья, поэтому вновь поиграть в одной команде будет круто для обоих.

Вероятно, что ради Ирвинга «Лейкерс», помимо Уэстбрука, пожертвует еще двумя пиками первого раунда. Но согласится ли на это «Бруклин»? Вероятно, все будет зависеть от того — смогут ли они удержать Дюранта.

Пока усиления «Лейкерс» явно не тянут на то, чтобы вернуться в борьбу за титул. В качестве свободных агентов они подписал центровых Дэмиана Джонса и Томаса Брайанта, а также форварда Хуана Тоскано-Андерсона и защитника Лонни Уокера.

Напомним, что в прошедшем сезоне Джеймс, Энтони Дэвис и Уэстбрук и компания не смогла занять место даже в топ-10 Западной конференции.

Исполнение мечты?

Впрочем, пятый титул чемпиона НБА не так принципиален для Джеймса, как возможность сыграть со своим сыном Бронни.

В следующем году Джеймс-младший закончится школу и должен будет принять решение о продолжении карьеры. По информации журналиста ESPN Пол Бьянкарди, к игроку проявляют интерес университет Южной Калифорнии, Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Мичиган, Орегон и Огайо Стэйт.

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Если Бронни проведет сезон-2023/24 в NCAA, то летом 2024 года он сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА. То есть в сезоне-2024/25 они могут сыграть в НБА. Друг против друга или в одной команде.

Второе — приоритет для Леброна: «Свой последний сезон я проведу с сыном, в какой команде бы он ни был. Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не имеют значения», — приводит The Athletic слова Джеймса.

Если это не получится в «Лейкерс» (в планы озерников не будет входить атакующий защитник), то вполне возможно, что «Король» захочет провести последний сезон с Бронни в «Кливленде»: «Дверь в “Кавальерс” для меня не закрыта. Не хочу говорить прямо, что вернусь — я просто этого не знаю».

Если план Джеймса сработает, то он станет первым баскетболистом в истории Лиги, который сыграет в одной команде со своим сыном. Такое не удавалось ни Коби Брайанту (его отец Джо «Мармелад» был прилично старше), ни Майклу Джордану (его сыновья «застряли» в университетах).

Этим летом Бронни играет за команду «Калифорния Клаб», которая гастролирует по Европе. На этой неделе он сделал впечатляющий данк в игре со сборной Франции U-18 в Париже.

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