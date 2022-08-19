Шакил О’Нил рассказал, как над ним издевались в школе

«Я был самым высоким, дети смеялись надо мной и называли всякими прозвищами вроде Гориллы Шакила или Шакира. Я бил их, потому что мне это не нравилось. Я быстро превратился из обычного парня в хулигана и едва не стал реальным правонарушителем. Я мог носить с собой что-то вроде холодного оружия. Отец и дядя говорили мне, что я могу попасть в тюрьму из-за этих выходок.



Когда мне было около 13 лет, наступил момент, изменивший мою жизнь. Один парень выдал меня учителю. Я догнал этого пацана после школы и избил. Когда он упал, я пнул его, и у него начался эпилептический припадок. Какой-то мужчина выбежал из машины и сунул парню что-то в рот, что помогло остановить приступ. Если бы этот мужчина не помог, то пацан мог бы умереть и вся ответственность была бы на мне, а о вероятных последствиях я вообще молчу. Это был бы конец. С того дня я стал другим человеком», — приводит слова О’Нила Sports Rush.