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10:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Лейкерс» объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом

«Лейкерс» на официальном сайте объявили о продлении контракта с форвардом Леброном Джеймсом.

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Источник: AP 2022

Согласно политике команды, условия сделки не разглашаются.

Ранее стало известно, что 18-кратный участник Матча всех звезд НБА подписал двухлетний максимальный контракт на сумму 97,1 миллиона долларов.

Леброн Джеймс с 2018 года выступает за «Лейкерс». В прошедшем сезоне форвард в среднем проводил на площадке 36,5 минуты, набирал 29,7 очка, делал 8,2 подбора и 6,3 передачи.

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