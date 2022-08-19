«Лейкерс» объявили о продлении контракта с Леброном Джеймсом

Ранее стало известно, что 18-кратный участник Матча всех звезд НБА подписал двухлетний максимальный контракт на сумму 97,1 миллиона долларов.

Леброн Джеймс с 2018 года выступает за «Лейкерс». В прошедшем сезоне форвард в среднем проводил на площадке 36,5 минуты, набирал 29,7 очка, делал 8,2 подбора и 6,3 передачи.