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10:34 (мск), источник: ТАСС

Вдова Коби Брайанта получит компенсацию в размере $16 млн за публикацию фото аварии

Суд постановил, что публикация фотографий с места крушения вертолета, которыми в соцсетях поделились работники полицейских и пожарных департаментов, являлась вторжением в личную жизнь семьи баскетболиста.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 25 августа. Суд Лос-Анджелеса постановил выплатить Ванессе Брайант, вдове чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе 2020 года, $16 млн за публикацию фотографий с места аварии. Об этом в четверг сообщило агентство AP.

Суд решил, что публикация фотографий с места крушения вертолета, которыми в соцсетях поделились работники полицейских и пожарных департаментов, являлась вторжением в личную жизнь семьи баскетболиста. Данное решение единогласно поддержали девять присяжных. Изначально сумма иска составляла $31 млн.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году он был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в Матче звезд НБА.

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