Вдова Коби Брайанта получит компенсацию в размере $16 млн за публикацию фото аварии

ТАСС, 25 августа. Суд Лос-Анджелеса постановил выплатить Ванессе Брайант, вдове чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибшего в авиакатастрофе в январе 2020 года, $16 млн за публикацию фотографий с места аварии. Об этом в четверг сообщило агентство AP.

Суд решил, что публикация фотографий с места крушения вертолета, которыми в соцсетях поделились работники полицейских и пожарных департаментов, являлась вторжением в личную жизнь семьи баскетболиста. Данное решение единогласно поддержали девять присяжных. Изначально сумма иска составляла $31 млн.

26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.