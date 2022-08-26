Игрока НБА арестовали в аэропорту по делу о наркотиках

28-летнего спортсмена взяли под стражу на основании ордера штата Техас, связанного с делом об «опасных наркотиках», сообщает Fox Sports 640. Другие подробности пока не приводятся.

Принс был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим двенадцатым номером. В прошлом сезоне он провел 69 матчей, в которых в среднем набирал 7,3 очка и делал 2,5 подбора.