Игрока НБА арестовали в аэропорту по делу о наркотиках
Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Торин Принс в четверг был арестован в международном аэропорту Майами.
Форвард «Миннесота Тимбервулвз» Торин Принс в четверг был арестован в международном аэропорту Майами.
28-летнего спортсмена взяли под стражу на основании ордера штата Техас, связанного с делом об «опасных наркотиках», сообщает Fox Sports 640. Другие подробности пока не приводятся.
Принс был выбран на драфте НБА 2016 года в первом раунде под общим двенадцатым номером. В прошлом сезоне он провел 69 матчей, в которых в среднем набирал 7,3 очка и делал 2,5 подбора.