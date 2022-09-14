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10:31 (мск), источник: Газета.Ру

Звезда НБА рассказал о запрете властей США говорить о деле Грайнер

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорс» Стефен Карри рассказал о запрете властей США из-за дела Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков.

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Источник: Газета.Ру

Баскетболист заявил, что хотел помочь соотечественнице и предложил принять участие в переговорах о ее возвращении на родину. «Они ответили отказом и сказали ничего не говорить об этом деле», — приводит слова Карри Rolling Stone.

Карри является четырехкратным чемпионом НБА. В 2015 и 2016 годах он признавался лучшим игроком лиги.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

4 августа Химкинский суд Подмосковья признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс — младший заявил, что лично готов попросить президента России Владимира Путина об обмене Бриттни Грайнер.

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