Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Шериф
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
19:45
Реал Сосьедад
Омония
Футбол. Еврокубки
19:45
Мидтьюлланн
Лацио
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Штурм
Футбол. Еврокубки
19:45
Олимпиакос П
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Нант
Футбол. Еврокубки
19:45
Трабзонспор
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
19:45
Монако
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
19:45
Аполлон
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
19:45
АЗ
Вадуц
Футбол. Еврокубки
19:45
Юргорден
Мольде
Футбол. Еврокубки
19:45
Гент
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19:45
ЧФР
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
19:45
Славия Пр
Балкани
Футбол. Еврокубки
19:45
Жальгирис В
Базель
Футбол. Еврокубки
19:45
Пюник
Слован Бр
Футбол. Кубок России
17:30
Спартак
Факел
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Юнион
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Брага
Унион Б
Футбол. Еврокубки
22:00
РФШ
Хартс
Футбол. Еврокубки
22:00
Истанбул Башакшехир
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Стяуа
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Силькеборг
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Хапоэль Беэр-Шева
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Лех
Аустрия
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Ницца
Футбол. Еврокубки
22:00
Кельн
Словацко
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
53
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
20
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Металлург
03
Все события
Фоторепортажи
50Матч легенд «Спартака» и «Зенита»
13Ирина Роднина — героиня для кино
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шакил О’Нил назвал худшего партнера по команде в его карьере

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил рассказал, кто был худшим баскетболистом, с которым ему приходилось играть в одной команде.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Деннис Родман был отличным игроком, но он все усложнял. Например, когда вы работаете над объединением коллектива, пытаетесь собрать парней вместе, а руководство позволяет этому парню делать все, что он хочет. Мы должны были приезжать за час до игры, а он приходил за 15 минут до игры и ел курицу с рисом. Пока тренеры давали установку, он уходил в душ. Холодный душ. А потом выходил и делал 15−20 подборов», — цитирует Clutch Points О’Нила.

Шакил О’Нил — олимпийский чемпион, чемпион мира, четырехкратный чемпион НБА. В 1996 году был внесен в список 50 лучших игроков в истории НБА.

По окончании спортивной карьеры он работает телеведущим и комментатором на спортивном телеканале TNT.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь