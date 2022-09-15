Шакил О’Нил назвал худшего партнера по команде в его карьере

«Деннис Родман был отличным игроком, но он все усложнял. Например, когда вы работаете над объединением коллектива, пытаетесь собрать парней вместе, а руководство позволяет этому парню делать все, что он хочет. Мы должны были приезжать за час до игры, а он приходил за 15 минут до игры и ел курицу с рисом. Пока тренеры давали установку, он уходил в душ. Холодный душ. А потом выходил и делал 15−20 подборов», — цитирует Clutch Points О’Нила.