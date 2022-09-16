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00:50 (мск), источник: Sport24

Джерси Майкла Джордана продана за рекордные $10,1 млн

Джерси бывшего баскетболиста «Чикаго Буллз» Майкла Джордана с первой игры финала НБА 1998 года была продана на аукционе в четверг более чем за 10 миллионов долларов, что сделало ее самой дорогой спортивной памятной вещью в истории, утверждает Reuters.

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Источник: AFP 2022

Предыдущий рекорд был установлен ранее в этом году на аукционе Sotheby’s, когда футболка Диего Марадоны, в которой он забил гол, вошедший в историю как «Рука Бога», была продана за 9,3 миллиона долларов.

Ожидалось, что джерси Джордана будет продана за 3−5 миллионов долларов и побьет 3,7 миллиона долларов, заплаченных в мае за майку Коби Брайанта, которую тот носил в свой дебютный сезон в НБА — предыдущий рекорд для баскетбольных джерси, проданных на аукционе. Однако цена продажи джерси Джордана превзошла ожидания — 10,1 миллиона долларов.

Борьба за джерси времен знаменитого сезона «Последний танец», в котором «Чикаго Буллз» выиграл свой шестой чемпионат НБА за восемь лет, развернулась ожесточенная — в общей сложности было сделано 20 ставок.

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