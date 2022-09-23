Клуб НБА «Бостон» отстранил на год главного тренера команды Име Удоку

ТАСС, 23 сентября. Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон» Име Удока отстранен от работы на сезон-2022/23 за нарушение клубной политики. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба «Бостона».

Отмечается, что решение о продолжении сотрудничества с тренером будет принято позднее. По информации журналиста Sports Illustrated Криса Мэнникса, Удоку отстранили за интимные отношения с одной из сотрудниц «Бостона».