Джеймс Харден: Сбросил 50 килограммов за межсезонье

"По ходу двух последних сезонов у меня возникали проблемы, несмотря на все усилия. Все прошлое межсезонье я занимался восстановлением. Это было не очень приятно, я не привык к такому. Так что сейчас я очень рад предстать здесь перед вами в здоровом виде. У меня было целое лето на то, чтобы привести себя в порядок и сделать все необходимое, чтобы вернуться в еще лучшем виде в следующем году.