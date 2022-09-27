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17:09 (мск), источник: Sports.Ru

Джеймс Харден: Сбросил 50 килограммов за межсезонье

Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о том, что продуктивно провел межсезонье и подходит к новому чемпионату в хорошей форме.

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Источник: AP 2022

33-летний Харден также пошутил по поводу своего нового веса.

"По ходу двух последних сезонов у меня возникали проблемы, несмотря на все усилия. Все прошлое межсезонье я занимался восстановлением. Это было не очень приятно, я не привык к такому. Так что сейчас я очень рад предстать здесь перед вами в здоровом виде. У меня было целое лето на то, чтобы привести себя в порядок и сделать все необходимое, чтобы вернуться в еще лучшем виде в следующем году.

Сбросил 50 килограммов за межсезонье", — заявил Харден.

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