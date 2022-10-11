Шакил О’Нил рассказал, чему научила его гибель Коби Брайанта

"До того, как Коби погиб, как скончалась моя сестра, я всегда считал, что смогу позвонить завтра. Дай мне купить этот бизнес, и я позвоню тебе завтра. Я позвоню тебе завтра, я позвоню тебе завтра — а затем ты просыпаешься, а их нет.

Если бы я увидел Коби ещё раз, то мы бы просто спорили, ссорились и играли. Я бы хотел этого. Если у вас есть разногласия с кем-то, но вы всё ещё любите их и переживаете, протяните им руку. Вам не обязательно их видеть, не обязательно обнимать и целовать их, просто напишите им", — сказал О’Нил в интервью на YouTube-подкасте REVOLT.