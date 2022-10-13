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21:59 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022 году

Forbes подсчитал доходы игроков Национальной баскетбольной ассоциации за 2022 г. Девятый год подряд лидером рейтинга является нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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Источник: AP 2022

Общий доход 37-летнего баскетболиста в 2022 г. составит $124,5 млн. Из них $44,5 млн — зарплата в НБА, а еще $80 млн Леброн получит от рекламы и других своих проектов за пределами площадки.

В июне Джеймс стал первым спортсменом, получившим сертификат миллиардера от Forbes — за карьеру он заработал $1,2 млрд. Вступая в свой 20-й профессиональный сезон, Леброн продолжает устанавливать рекорды. Если нападающего не подведет здоровье, в этом сезоне он должен обойти Карима Абдул-Джаббара и установить рекорд по количеству очков за карьеру.

Неделю назад Джеймс заявил, что хотел бы стать владельцем команды расширения НБА в Лас-Вегасе.

У двух игроков сугубо баскетбольные гонорары больше, чем у Леброна, но они существенно уступают ему по другим доходам.

Так, баскетбольная зарплата защитника «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри составляет $48,1 млн, но по общим доходам он заметно отстает от Джеймса — $95,1. Партнер Леброна по команде Расселл Уэстбрук больше зарабатывает на площадке ($47,1 млн), но в общем рейтинге он занимает лишь пятое место ($82,1).

На третьем месте форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт ($88 млн), на четвертом — нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адекотумбо ($86,5 млн). Только у этих двух баскетболистов, помимо Леброна, доходы не от спортивной деятельности выше, чем зарплата в НБА.

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