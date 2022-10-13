Леброн Джеймс стал самым высокооплачиваемым игроком НБА в 2022 году
Forbes подсчитал доходы игроков Национальной баскетбольной ассоциации за 2022 г. Девятый год подряд лидером рейтинга является нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Forbes подсчитал доходы игроков Национальной баскетбольной ассоциации за 2022 г. Девятый год подряд лидером рейтинга является нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
Общий доход 37-летнего баскетболиста в 2022 г. составит $124,5 млн. Из них $44,5 млн — зарплата в НБА, а еще $80 млн Леброн получит от рекламы и других своих проектов за пределами площадки.
В июне Джеймс стал первым спортсменом, получившим сертификат миллиардера от Forbes — за карьеру он заработал $1,2 млрд. Вступая в свой 20-й профессиональный сезон, Леброн продолжает устанавливать рекорды. Если нападающего не подведет здоровье, в этом сезоне он должен обойти Карима Абдул-Джаббара и установить рекорд по количеству очков за карьеру.
Неделю назад Джеймс заявил, что хотел бы стать владельцем команды расширения НБА в Лас-Вегасе.
У двух игроков сугубо баскетбольные гонорары больше, чем у Леброна, но они существенно уступают ему по другим доходам.
Так, баскетбольная зарплата защитника «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри составляет $48,1 млн, но по общим доходам он заметно отстает от Джеймса — $95,1. Партнер Леброна по команде Расселл Уэстбрук больше зарабатывает на площадке ($47,1 млн), но в общем рейтинге он занимает лишь пятое место ($82,1).
На третьем месте форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрэнт ($88 млн), на четвертом — нападающий «Милуоки Бакс» Яннис Адекотумбо ($86,5 млн). Только у этих двух баскетболистов, помимо Леброна, доходы не от спортивной деятельности выше, чем зарплата в НБА.