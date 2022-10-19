Текущие события
Футбол. Кубок России
15:30
Оренбург
Ахмат
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Авангард
Футбол. Кубок России
18:00
Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Кубок России
18:00
Факел
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Куньлунь
Футбол. Зарубежный
20:00
Кадис
Бетис
Футбол. Зарубежный
20:00
Вальядолид
Сельта
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
Торпедо
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:30
Арсенал
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
21:30
Борнмут
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
21:30
Брентфорд
Челси
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Реал
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Вегас
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Баффало
24
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл
Лос-Анджелес
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Филадельфия
23
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Сан-Хосе
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус
Ванкувер
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси
Анахайм
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава
Бостон
75
Все события
Фоторепортажи
13Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло
13Первый матч «Авангарда» на новом стадионе в Омске
09:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новый сезон НБА стартовал с победы «Бостона» над «Филадельфией»

«Бостон» обыграл «Филадельфию» (126:117) в матче регулярного чемпионата НБА.

Наверх
Источник: Reuters

Это была первая игра нового сезона.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Также 35 очков набрал его одноклубник Джейлен Браун.

В составе «Севенти Сисксерс» 35 набранными очками отметился Джеймс Харден.

НБА. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Филадельфия» — 126:117 (24:29, 39:34, 35:25, 28:29)

Б: Тейтум (35 + 12 подборов), Браун (35), Брогдон (16), Г. Уильямс (15).

Ф: Харден (35), Эмбиид (26 + 15 подборов), Макси (21), Харрис (18).

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь