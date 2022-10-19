Новый сезон НБА стартовал с победы «Бостона» над «Филадельфией»
«Бостон» обыграл «Филадельфию» (126:117) в матче регулярного чемпионата НБА.
«Бостон» обыграл «Филадельфию» (126:117) в матче регулярного чемпионата НБА.
Это была первая игра нового сезона.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл: 35 очков и 12 подборов. Также 35 очков набрал его одноклубник Джейлен Браун.
В составе «Севенти Сисксерс» 35 набранными очками отметился Джеймс Харден.
НБА. Регулярный чемпионат
Б: Тейтум (35 + 12 подборов), Браун (35), Брогдон (16), Г. Уильямс (15).
Ф: Харден (35), Эмбиид (26 + 15 подборов), Макси (21), Харрис (18).