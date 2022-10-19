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09:40 (мск), источник: Sport24

«Голден Стэйт» победил «Лейкерс» на старте сезона НБА. Карри набрал 33 очка, Леброн оформил дабл-дабл

Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором Голден Стэйт’на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».

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Источник: Reuters

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Стэф Карри, набравший 33 очка (6 подборов, 7 передач). У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса дабл-дабл (31 очко, 14 подборов, 8 передач).

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38)

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