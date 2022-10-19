«Голден Стэйт» победил «Лейкерс» на старте сезона НБА. Карри набрал 33 очка, Леброн оформил дабл-дабл
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором Голден Стэйт’на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором Голден Стэйт’на своей площадке обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 123:109 (25:22, 34:30, 32:19, 32:38).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий Стэф Карри, набравший 33 очка (6 подборов, 7 передач). У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса дабл-дабл (31 очко, 14 подборов, 8 передач).
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