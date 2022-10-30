42-летний центровой «Майами» начал 20-й сезон в НБА. Он — самый возрастной игрок в лиге

Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
14:30
Эмполи
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
Футбол. Зарубежный
15:00
Осер
Аяччо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Балтика
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:05
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Коламбус
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Питтсбург
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Вашингтон
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Колорадо
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Чикаго
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Лос-Анджелес
Торонто
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Монреаль
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Каролина
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

42-летний центровой «Майами» начал 20-й сезон в НБА. Он — самый возрастной игрок в лиге

Минувшей ночью на паркете «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США) прошел очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимали «Майами Хит». Победу в матче одержали хозяева, победившие со счетом 119:113.

Наверх
Источник: Reuters

В этой игре принял участие 42-летний американский центровой «Майами» Юдонис Хаслем. Для него это 20-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Хаслем выступает за «Хит» с сезона-2003/2004. Он трижды становился чемпионом с «Майами» (2006, 2012, 2013). Сам баскетболист перед стартом анонсировал, что это будет его последний сезон в карьере.

На сегодня он является самым возрастным игроком в лиге. В истории он — пятый по возрасту (42 года и 142 дня). Рекордсменом является Кевин Уиллис, игравший в возрасте 44 лет и 224 дней. Также старше Хаслема в списке рекордсменов Роберт Пэриш, Винс Картер и Дикембе Мутомбо.

Лучший год по результативности Хаслем выдал в сезоне-2007/2008, когда в среднем за игру набирал 12 очков. Его лучшие кампании по числу подборов — 2004/2005 (9,1 за игру) и 2007/2008 (9,0).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «В раздевалке он смотрел на девушек». В США дикий скандал с трансгендером
Близкий друг Хабиба знатно опозорился. Он снялся с боя уже в шестой раз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь