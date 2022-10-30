42-летний центровой «Майами» начал 20-й сезон в НБА. Он — самый возрастной игрок в лиге

В этой игре принял участие 42-летний американский центровой «Майами» Юдонис Хаслем. Для него это 20-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. Хаслем выступает за «Хит» с сезона-2003/2004. Он трижды становился чемпионом с «Майами» (2006, 2012, 2013). Сам баскетболист перед стартом анонсировал, что это будет его последний сезон в карьере.

На сегодня он является самым возрастным игроком в лиге. В истории он — пятый по возрасту (42 года и 142 дня). Рекордсменом является Кевин Уиллис, игравший в возрасте 44 лет и 224 дней. Также старше Хаслема в списке рекордсменов Роберт Пэриш, Винс Картер и Дикембе Мутомбо.