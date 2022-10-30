«Сперс» избавились от Примо, так как тот был замечен в эксгибиционизме

Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
Торпедо
10
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Урал
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Краснодар-2
Футбол. Зарубежный
14:30
Эмполи
Аталанта
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Амур
Футбол. Зарубежный
15:00
Осер
Аяччо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Балтика
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
Футбол. Зарубежный
16:00
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Торпедо
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Анже
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Куньлунь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Жирона
Футбол. Зарубежный
19:05
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
19:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Салернитана
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетик
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Коламбус
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Эдмонтон
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
Питтсбург
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Бетис
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Вашингтон
03
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
Колорадо
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Чикаго
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Миннесота
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Лос-Анджелес
Торонто
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Сент-Луис
Монреаль
47
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Каролина
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
14«Зенит» отыгрался на «Ростове» за провал со «Спартаком»
10:11 (мск), источник: Sports.Ru

«Сперс» избавились от Примо, так как тот был замечен в эксгибиционизме

Инсайдеры ESPN выяснили причину, по которой «Сан-Антонио» отчислил 19-летнего защитника Джошуа Примо. По их сведениям игрока неоднократно видели демонстрирующим себя голым перед посторонними женщинами.

Наверх
Источник: Reuters

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания добавляет, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей «Сперс», и она уже наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

Новость об отчислении Примо стала неожиданной для всей лиги. «Сперс» лишь недавно воспользовались опцией в контракте Примо и продлили с ним соглашение до конца сезона-23/24. Клуб не стал давать никаких разъяснений, а сам игрок заявил, что «ему необходима помощь, чтобы справиться с психологической травмой и сосредоточиться на психологическом здоровье».

Примо считался одним из самых перспективных молодых игроков в составе «Сперс». Он провел за клуб 54 матча и набирал в среднем 5,9 очка.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь