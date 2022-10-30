«Сперс» избавились от Примо, так как тот был замечен в эксгибиционизме

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания добавляет, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей «Сперс», и она уже наняла адвоката Тони Базби, который подавал коллективный иск от имени женщин против квотербека НФЛ Дешоуна Уотсона.

Новость об отчислении Примо стала неожиданной для всей лиги. «Сперс» лишь недавно воспользовались опцией в контракте Примо и продлили с ним соглашение до конца сезона-23/24. Клуб не стал давать никаких разъяснений, а сам игрок заявил, что «ему необходима помощь, чтобы справиться с психологической травмой и сосредоточиться на психологическом здоровье».