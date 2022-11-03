Дончич повторил рекорд Чемберлена, установленный более 60 лет назад

Дончич стал третьим игроком в истории лиги, которому удавалось проводить подобную серию. Последний раз это сделал Уилт Чемберлен в сезоне-1962/1963. Подобную серию он впервые провёл в сезоне-1959/1960, в том же чемпионате это удавалось Джеку Тваймену.