Состояние погибшего Коби Брайанта увеличилось на $400 млн за 2022 год
Forbes составил рейтинг ежегодных «заработков на кладбищах», в который включаются ушедшие из жизни знаменитости, которые продолжают приносить доход своим наследникам.
Forbes составил рейтинг ежегодных «заработков на кладбищах», в который включаются ушедшие из жизни знаменитости, которые продолжают приносить доход своим наследникам.
Вторую строчку в рейтинге занял знаменитый баскетболист Коби Брайант, погибший 26 января 2020 г. в Калифорнии в результате аварии вертолета.
В этом году Coca-Cola приобрела компанию по производству спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд. Брайант владел частью акций компании и входил в ее совет директоров. После осуществления сделки семья легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» получила $400 млн.
Первое место в рейтинге принадлежит автору «Властелина колец» Джону Рональду Руэлу Толкину, ушедшему из жизни еще в 1973 г. Его наследники получат $500 млн после продажи шведской игровой компании Embracer прав на интеллектуальную собственность.
Третья позиция у рок-музыканта Дэвида Боуи, умершему в 2016 г. В этом году компания Warner Chappell приобрела его записи за $250 млн.
Коби Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс», за которых он выступал на протяжении всей своей 20-летней карьеры. В составе сборной США Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом.