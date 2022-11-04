Состояние погибшего Коби Брайанта увеличилось на $400 млн за 2022 год

Вторую строчку в рейтинге занял знаменитый баскетболист Коби Брайант, погибший 26 января 2020 г. в Калифорнии в результате аварии вертолета.

В этом году Coca-Cola приобрела компанию по производству спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд. Брайант владел частью акций компании и входил в ее совет директоров. После осуществления сделки семья легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» получила $400 млн.

Первое место в рейтинге принадлежит автору «Властелина колец» Джону Рональду Руэлу Толкину, ушедшему из жизни еще в 1973 г. Его наследники получат $500 млн после продажи шведской игровой компании Embracer прав на интеллектуальную собственность.

Третья позиция у рок-музыканта Дэвида Боуи, умершему в 2016 г. В этом году компания Warner Chappell приобрела его записи за $250 млн.