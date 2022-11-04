Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Витязь
25
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Сочи
Футбол. Премьер-лига
19:00
Химки
Оренбург
Хоккей. КХЛ
13:00
Спартак
Куньлунь
13
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
Коламбус
Футбол. Зарубежный
22:30
Боруссия М
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
22:45
Удинезе
Лечче
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Осер
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Атлетик
Хоккей. НХЛ
5.11
Каролина
Баффало
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе
Флорида
Б
34
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Даллас
27
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Анахайм
85
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
Нэшвилл
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Нью-Джерси
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
Лос-Анджелес
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
Монреаль
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота
Сиэтл
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Айлендерс
25
Все события
Фоторепортажи
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
19Нога Акинфеева вновь спасла: ЦСКА обыграл «Локомотив»
14:16 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Состояние погибшего Коби Брайанта увеличилось на $400 млн за 2022 год

Forbes составил рейтинг ежегодных «заработков на кладбищах», в который включаются ушедшие из жизни знаменитости, которые продолжают приносить доход своим наследникам.

Наверх
Источник: AP 2022

Вторую строчку в рейтинге занял знаменитый баскетболист Коби Брайант, погибший 26 января 2020 г. в Калифорнии в результате аварии вертолета.

В этом году Coca-Cola приобрела компанию по производству спортивных напитков BodyArmor за $5,6 млрд. Брайант владел частью акций компании и входил в ее совет директоров. После осуществления сделки семья легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» получила $400 млн.

Первое место в рейтинге принадлежит автору «Властелина колец» Джону Рональду Руэлу Толкину, ушедшему из жизни еще в 1973 г. Его наследники получат $500 млн после продажи шведской игровой компании Embracer прав на интеллектуальную собственность.

Третья позиция у рок-музыканта Дэвида Боуи, умершему в 2016 г. В этом году компания Warner Chappell приобрела его записи за $250 млн.

Коби Брайант является пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лейкерс», за которых он выступал на протяжении всей своей 20-летней карьеры. В составе сборной США Брайант стал двукратным олимпийским чемпионом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Русские теннисисты в эмиграции: создавали клубы, проводили чемпионаты и даже участвовали в Уимблдоне
«Люди называли меня мошенником — худшее время в жизни». Как топ-теннисисты попадались на допинге
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь